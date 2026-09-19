Hayrabolu\'da silahlı saldırıda ölen kuyumcu toptancısı Kastamonu Araç\'ta defnedildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde aracıyla seyir halindeyken otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kuyumcu toptancısı, memleketi Kastamonu'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 17 Eylül Perşembe günü Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Hayrabolu-Tekirdağ karayolu Çene Mahallesi Canhıdır Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Hayrabolu'ya giden kuyumcu toptancısı Hamdi Mor'un kullandığı 34 EZC 565 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği 45 yaşındaki Hamdi Mor, ağır yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mor'un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesine gönderildi. İlçedeki Veznedar Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mor'un cenazesi, Alınören köyünde bulunan aile kabristanına defnedildi. Cenaze namazına Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin, Hamdi Mor'un kuzeni olan Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevglioğlu, vatandaşlar ve Mor'un ailesi katıldı. Cenaze namazı sırasında Mor'un yakınları, güçlükle ayakta durdu.