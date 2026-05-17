Hazar Gölü\'nde Deniz Bisikleti Devrildi

Elazığ'ın Hazar Gölü'nde deniz bisikletinin devrilmesi sonucu suya düşen 2 kişi kurtarıldı.

Olay, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl üzerinde pedallı deniz bisikletinin devrilmesi sonucu 2 kişi suya düştü. Can yelekleri bulunan ve suda bir süre yüzen şahıslar, tekne yardımıyla kurtarılarak kıyıya ulaştırıldı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ELAZIĞ