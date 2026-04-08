Hentbol Maçında Kalp Krizi: Kameraman Hayatını Kaybetti

Aksaray'da oynanan Türkiye- Macaristan hentbol milli maçında kameraman olarak görev yapan reklam ajansı sahibi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray Spor Salonu A Milli Kadın Hentbol Takımı ile Macaristan maçında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir reklam ajansının sahibi olan Harun Koç maç çekimi için spor salonuna geldi. Maç başlamasına dakikalar kala kamera başında fenalaşan Harun Koç yere yığıldı. Durumu fark eden oyuncu ve saha yetkilileri durumu hemen salonda bulunan sağlık ekibine bildirdi. İlk müdahalesi salonda yapılan Koç ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AKSARAY