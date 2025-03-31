Hırsız Restorandan 100 Kiloluk Kasa Çaldı - Son Dakika
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Hırsız Restorandan 100 Kiloluk Kasa Çaldı

Hırsız Restorandan 100 Kiloluk Kasa Çaldı

Antalya'da bir hırsız, restorandan 100 kiloluk para kasasını sürükleyerek çaldı. Olay güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

31.03.2025 11:18
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Antalya'da bir restorana giren hırsız gözüne kestirdiği yaklaşık 100 kiloluk para kasasını kaldıramayınca sürükleyerek götürdü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir restoranda 28 Mart'ta meydana geldi. Sabah saat 05.15 sıralarında iş yerinin kapı kilidini kırarak içeri giren hırsız, yaklaşık 100 kiloluk kasayı önce kucaklamak istedi, başarılı olamayınca sürükleyerek dışarı çıkarttı. Kimliği belirsiz şahıs ardından alışveriş arabasına koyduğu kasayı götürdü. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah iş yerine gelen restoran sahibi Yerkegül Birinç, kapı kilidinin kırık olduğunu ve kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı inceleme sonrası hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

"Bütün emeklerimiz, birikimimiz gitti"

Restoran sahibi Yerkegül Birinç, "3 gün önce iş yerimize saat 05: 15 sıralarında hırsız girdi. Olayı, sabah işyerimize gelip kapı kilidinin kırılmış olduğunu görünce fark ettik. Kasaya baktığımızda yerinde olmadığını gördük. Kasa içinde 400 bin lira ve 600 Euro vardı. Belek'te 10 yıldır restoran işletiyoruz. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık. Bu yüzden paramızı kasamızda bulunduruyorduk. Bütün emeklerimiz birikimimiz gitti. Olay sonrası polise şikayette bulunduk. Yapılan inceleme sonrası henüz bir gelişme olmadı" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, antalya, Turizm, Belek, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsız Restorandan 100 Kiloluk Kasa Çaldı - Son Dakika

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