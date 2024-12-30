Samsun'da hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede gerçekleştirilen denetimlerde hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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