Hırsızlık suçlusu Afyon'da yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede K.E. isimli şahsın hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR