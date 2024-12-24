Hırsızlıkla Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde H.K., isimli şahsın 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR