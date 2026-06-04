Hırvatistan'da Uçak Kazası: 4 Ölü, 2 Kayıp

Hırvatistan'ın İstriya bölgesindeki Medulin kasabası yakınlarında küçük uçak düştü. Yerel medya, 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kayıp olduğunu öne sürdü.

Adriyatik Denizi'ndeki İstirya Adası'nda uçak kazası meydana geldi. Yerel medya, Hırvatistan'ın İstriya bölgesindeki Medulin kasabası yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise kayıp olduğunu öne sürdü.

Hırvat Haber Ajansı Hina'nın haberine göre; olay yerine polis, acil durum ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hırvat medyası ayrıca uçağın Almanya'dan havalandığını bildirdi. - ZAGREB