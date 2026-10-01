Hollanda'da Batı Nil virüsü nedeniyle bu yıl can kaybı 9'a yükseldi

Hollanda'da Batı Nil virüsü enfeksiyonu nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da Batı Nil virüsü paniği yaşanıyor. Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), son haftalarda Batı Nil virüsü nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Son can kayıplarıyla birlikte ülkede bu yıl 9 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmiş oldu.

Ülkede 6 yıl aradan sonra yerel kaynaklı ilk Batı Nil virüsü enfeksiyonu geçtiğimiz ağustos ayında tespit edilmişti. O tarihten bu yana ülkedeki toplam vaka sayısı 56'ya ulaştı. RIVM, son haftalarda yeni enfeksiyon sayısındaki düşüşe dikkat çekerek salgının muhtemelen tepe noktasına ulaştığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre virüs insanlara çoğunlukla sivrisinek yoluyla bulaşıyor ve enfekte olan her 150 kişiden yaklaşık birinde ağır hastalığa yol açabiliyor. DSÖ, bu yıl rekor düzeyde sıcak hava dalgasının yaşandığı Avrupa'da yükselen sıcaklıkların sivrisineklere Batı Nil virüsünü yaymak için daha fazla zaman ve alan kazandırdığını belirtti.

Öte yandan Batı Nil virüsü vakalarında Yunanistan ve İtalya'da da artış gözlendi.