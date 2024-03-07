Hoparlörden uyuşturucu çıktı
KARAMAN - Karaman'da arama yapılan bir otomobilde, hoparlörün mıknatıs kısmına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan G.U., M.C. ve H.H.G. isimli kişiler gözaltına alınırken, otomobil arama yapılmak için Emniyet Müdürlüğüne çekildi. Otomobil içerisinde arama yapan ekipler, arka koltuktaki hoparlörlerden birisinin bağlantısı olmadığını fark etti. Hoparlörü dikkatlice inceleyen ekipler, tornavida ile vidalarını söktükleri hoparlörün mıknatıs kısmında peçeteye sarılmış 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı.
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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