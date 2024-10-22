HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

HSK yemekhane personeli, müfettişi otoparkta bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.

22.10.2024 17:30
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında görev yapan yemekhane personelinin HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı ensesinden bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Alınan bilgilere göre, HSK binasında görevli bir yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a bilinmeyen bir nedenle otoparkta bıçakla saldırdı. Yaralanan Aslan, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Aslan, tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Saldırgan şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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