Husiler Suudi Gemilere Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir askeri gemiyi ve ona refakat eden 4 gemiyi balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir askeri gemiyi ve ona refakat eden 4 gemiyi balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Saree, gemilerin Yemen'in El-Mokha kenti açıklarından hedef alındığını belirterek, Suudi Arabistan'ın bölgedeki tüm hareketlerini izlemeye devam edeceklerini ve hedef alacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan tarafından henüz saldırıyla ilgili bir açıklama gelmedi.