Husilerin Cizan ve Necran'daki havalimanlarına saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husilerin Cizan ve Necran'daki havalimanlarına saldırısında 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran'daki havalimanlarına iki ayrı saldırı düzenledi; saldırılarda 3 kişi yaralandı. Sivil Havacılık Otoritesi, yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve maddi hasar oluştuğunu, hasar tespitinin sürdüğünü açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran'daki havalimanlarına düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında çatışma şiddetli bir şekilde devam ederken, Suudi Arabistan'ın iki havalimanı hedef alındı. Husilerin Cizan ve Necran'daki havalimanlarına düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, "Uzman ekipler, saldırıların meydana gelmesinin hemen ardından olaylara müdahale etti. Saldırılar sonucunda değişen derecelerde 3 kişi yaralandı ve maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, gerekli tıbbi bakımı almak üzere hastaneye sevk edildi" denildi.

Yetkililer, hasarın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yolcular ile havalimanı personelinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanHavacılık3. SayfaGüvenlikPolitikaDünyaYemenİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı Sonu kötü oldu Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
11:51
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 12:42:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Husilerin Cizan ve Necran'daki havalimanlarına saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei