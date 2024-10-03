Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı - Son Dakika
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Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'e İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı. İsrail'den yanıt geldi.

03.10.2024 10:06
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Lübnan, Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Yemen'deki Husiler tarafından yeniden hedef aldı. İran destekli silahlı grup, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gece saatlerinde insansız hava araçları ile saldırı düzenlediklerini duyurdu. "Yafa" İHA'ları ile Tel Aviv'deki Yafa bölgesinde önemli bir hedefe yönelik askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, " Operasyon, insansız hava araçları düşman tarafından tespit edilmeden veya vurulmadan hedefine başarıyla ulaştı" ifadesi kullanıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise İsrail Hava Kuvvetleri tarafından ülkenin merkezindeki kıyı kesiminde bir İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. Kısa bir süre sonra yapılan ikinci bir açıklamada ise deniz üzerinde 2 İHA daha tespit edildiği, birinin etkisiz hale getirildiği, diğerinin ise açık bir araziye düştüğü belirtildi. İHA'nın düşmesi nedeniyle Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam kentinin merkezinde sirenler çaldı.

Saldırılar nedeniyle maddi hasar veya yaralanma bildirilmedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı - Son Dakika

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