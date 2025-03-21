İBB'deki Yolsuzluk Soruşturması: İki Şüpheli Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İBB'deki Yolsuzluk Soruşturması: İki Şüpheli Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, provokatif paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

21.03.2025 16:21
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İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı verilmesinin ardından provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç işlemeye alenen tahrik suçları ve diğer suç teşkil eden, kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında açık kimlik ve adresleri tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık ifadesinin alınmasının ardından 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB'deki Yolsuzluk Soruşturması: İki Şüpheli Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika

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