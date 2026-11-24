Kastamonu'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsangazi-Kastamonu kara yolu Çakıllı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 34 MKD 692 plakalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine cenaze bıraktığı öğrenilen aracın, ikinci cenazeyi bırakmak için Sinop'a hareket halinde olduğu öğrenildi. Kazanın ardından, araçtaki cenaze, başka bir cenaze nakil aracına nakledildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.