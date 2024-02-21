İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'KISKAÇ-7' Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'KISKAÇ-7' Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: \'KISKAÇ-7\' Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-7' Operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 6 bin 45 şüpheli yakalandı.

21.02.2024 08:12  Güncelleme: 08:15
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-7' Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 bin 45 şüpheli yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'KISKAÇ-7' Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'KISKAÇ-7' Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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