İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkoçelik-28' operasyonunda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkoçelik-28' operasyonunda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-28' operasyonunda jandarma tarafından 2 ton 294 kg uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, 40 kişi tutuklandı ve 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

23.07.2024 08:02
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-28' operasyonlarında; 2 ton 294 kg uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 40'ı tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkoçelik-28' operasyonunda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkoçelik-28' operasyonunda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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