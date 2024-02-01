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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 420 Organize Suç Çetesi 'Kafes' Operasyonlarıyla Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 420 Organize Suç Çetesi 'Kafes' Operasyonlarıyla Çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 420 Organize Suç Çetesi \'Kafes\' Operasyonlarıyla Çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Kafes' Operasyonları sonucunda uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde toplam 420 Organize Suç Çetesi'nin çökertildiğini açıkladı.

01.02.2024 08:14
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes' Operasyonları kapsamında; 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 Organize Suç Çetesi çökertildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 420 Organize Suç Çetesi 'Kafes' Operasyonlarıyla Çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 420 Organize Suç Çetesi 'Kafes' Operasyonlarıyla Çökertildi - Son Dakika
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