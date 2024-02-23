İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkoçelik-2' Operasyonunda 983 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkoçelik-2' Operasyonunda 983 kg uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Narkoçelik-2\' Operasyonunda 983 kg uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-2' Operasyonlarında 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

23.02.2024 08:14  Güncelleme: 08:19
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-2' Operasyonlarında; 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkoçelik-2' Operasyonunda 983 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkoçelik-2' Operasyonunda 983 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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