İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Narkoçelik-2\' Operasyonunda 983 kg uyuşturucu ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-2' Operasyonlarında; 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." - ANKARA