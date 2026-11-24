İçişleri Bakanlığı 22 kırmızı bülten ve 22 ulusal arama suçlusunu Türkiye'ye getirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 22 suçlu ile ulusal seviyede aranan 22 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, her iki arama kategorisindeki suçluların da Türkiye'ye getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: "Kırmızı bültenle aranan 22, ulusal seviyede aranan 22 suçlu Türkiye'ye geri getirildi".
Kaynak: İHA
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