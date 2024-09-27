Iğdır\'da Çocuk İstismarı Davasında Yeniden Tutuklama Kararı

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Iğdır'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve serbest bırakılan 4 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün itirazı sonrası yeniden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldı.

Iğdır'da 2023 yılında 14 yaşındaki B.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.B., F.A., M.A., O.B. ve V.G. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 6 sayfalık iddianame hazırlandı. F.A. hakkında denetimli serbestlik kararı verilirken, Iğdır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Eylül 2024 tarihinde davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme, O.B., V.G., M.A. ve A.B. hakkında tahliye kararı verdi. Şahısların tahliye etmesine tepki gösteren aile, "Kızım öldükten sonra kimse ağlamasın, başsağlığına gelmesin. Beni ve kızımı şu an öldürdüler. Şu an caniler dışarıdadır. Herkesten yardım talep ediyorum. Herkesi bu davaya sahip olmaya çağırıyorum" demişti. Serbest bırakılan 4 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün itirazı sonrası yeniden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldı.

"Kaybolan doğum tarihi belgesi ortaya çıkartıldı"

Cinsel saldırıya uğrayan B.A.'nın doğduğu tarihe ait doğum belgesinin kaybolmasından dolayı B.A.'nın yaşının büyük olduğu iddia edilmişti. Kaybolduğu söylenilen doğum belgesi Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Sunulan belge söz konusu dosyaya konulurken, yargılamaya konu suç tarihleri ve mağdurun yaşı gözetildiğinde atılı suçun vasıf ve mahiyeti iddianamede belirtilen TCK 103/2 maddesi kapsamında değerlendirilmeye alındı.

"Kaçma ve saklanma şüpheleri göz önünde bulunduruldu"

Sanıkların atılı suç için öngörülen ceza miktarı itibarıyla kaçma ve saklanma şüphelerinin olduğu ve mevcut delil durumu itibarıyla sanıkların atılı suçu işlediklerine yönelik kuvvetli şüpheyi gösterdiği kanaatine varıldı. Somut delillerin olması karşısında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaati ile itirazın kabulü ile 12.09.2024 tarihli celsede tahliyelerine karar verilen sanıkların tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına dair hüküm kabul edildi. - IĞDIR