Iğdır'da Çocuk İstismarı Davasında Yeniden Tutuklama Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Iğdır'da Çocuk İstismarı Davasında Yeniden Tutuklama Kararı

Iğdır\'da Çocuk İstismarı Davasında Yeniden Tutuklama Kararı

14 yaşındaki B.A.'ya cinsel saldırıda bulunan 4 kişi için yeniden yakalama emri çıkarıldı.

27.09.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve serbest bırakılan 4 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün itirazı sonrası yeniden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldı.

Iğdır'da 2023 yılında 14 yaşındaki B.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.B., F.A., M.A., O.B. ve V.G. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 6 sayfalık iddianame hazırlandı. F.A. hakkında denetimli serbestlik kararı verilirken, Iğdır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Eylül 2024 tarihinde davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme, O.B., V.G., M.A. ve A.B. hakkında tahliye kararı verdi. Şahısların tahliye etmesine tepki gösteren aile, "Kızım öldükten sonra kimse ağlamasın, başsağlığına gelmesin. Beni ve kızımı şu an öldürdüler. Şu an caniler dışarıdadır. Herkesten yardım talep ediyorum. Herkesi bu davaya sahip olmaya çağırıyorum" demişti. Serbest bırakılan 4 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün itirazı sonrası yeniden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldı.

"Kaybolan doğum tarihi belgesi ortaya çıkartıldı"

Cinsel saldırıya uğrayan B.A.'nın doğduğu tarihe ait doğum belgesinin kaybolmasından dolayı B.A.'nın yaşının büyük olduğu iddia edilmişti. Kaybolduğu söylenilen doğum belgesi Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Sunulan belge söz konusu dosyaya konulurken, yargılamaya konu suç tarihleri ve mağdurun yaşı gözetildiğinde atılı suçun vasıf ve mahiyeti iddianamede belirtilen TCK 103/2 maddesi kapsamında değerlendirilmeye alındı.

"Kaçma ve saklanma şüpheleri göz önünde bulunduruldu"

Sanıkların atılı suç için öngörülen ceza miktarı itibarıyla kaçma ve saklanma şüphelerinin olduğu ve mevcut delil durumu itibarıyla sanıkların atılı suçu işlediklerine yönelik kuvvetli şüpheyi gösterdiği kanaatine varıldı. Somut delillerin olması karşısında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaati ile itirazın kabulü ile 12.09.2024 tarihli celsede tahliyelerine karar verilen sanıkların tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına dair hüküm kabul edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Çocuk İstismarı Davasında Yeniden Tutuklama Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Çocuk İstismarı Davasında Yeniden Tutuklama Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement