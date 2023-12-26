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Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Iğdır\'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama
26.12.2023 - 20:13,
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Halfeli Beldesi ve Taşlıca köyünde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adat Nop Navzer marka piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet 20 kalibre tabanca, silahlara ait 5 adet şarjör, 19 adet 7.9 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 290 adet 7.62 mm çapında, 20 adet 5.56 mm çapında ve 36 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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