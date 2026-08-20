Iğdır'da Kamyonet Devrildi
Iğdır Tuzluca'da ot balyaları taşıyan kamyonet devrildi, can kaybı yok, maddi hasar var.
Iğdır'da ot balyaları taşıyan kamyonetin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Tuzluca ilçesine bağlı Başsinek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başsinek köyünde ot balyaları taşıyan kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Iğdır'da Kamyonet Devrildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?