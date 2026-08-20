Iğdır\'da Kamyonet Devrildi

Iğdır'da ot balyaları taşıyan kamyonetin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Tuzluca ilçesine bağlı Başsinek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başsinek köyünde ot balyaları taşıyan kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu.