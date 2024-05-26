Iğdır'da Motosikletle Akrobatik Hareketler Yapanlar Trafiği Tehlikeye Attı - Son Dakika
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Iğdır'da Motosikletle Akrobatik Hareketler Yapanlar Trafiği Tehlikeye Attı

Iğdır\'da Motosikletle Akrobatik Hareketler Yapanlar Trafiği Tehlikeye Attı

Iğdır'da ehliyetsiz bir grup motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye atmak için akrobatik hareketler yapmaya devam ediyor. Bazı sürücüler ise bu anları sosyal medyada paylaşarak kendilerini takip eden polisleri atlatmanın gururunu yaşıyor.

26.05.2024 16:38
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Iğdır'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan kişiler hem o anları hem de kendilerini takip eden polisleri sosyal medyada paylaştılar.

Motosiklet kaza oranların fazla olduğu Iğdır'da sürücüler her gün yeni bir kazaya davetiye çıkarıyorlar. Şehirde büyük çoğunluğu ehliyeti olmayan bir grup motosiklet sürücüsü trafikte motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atmaya devam ediyorlar. Bazı motosiklet sürücüleri yaptıkları hareketlerin görüntülerini bir marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşıyorlar. Yapılan bir paylaşımda da bir motosiklet sürücüsü ehliyeti, kaskı ve plakası olmadığı için kendisini takip eden polisleri atlatırken o anları da sosyal medyada paylaştı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Motosikletle Akrobatik Hareketler Yapanlar Trafiği Tehlikeye Attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Motosikletle Akrobatik Hareketler Yapanlar Trafiği Tehlikeye Attı - Son Dakika
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