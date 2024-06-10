İHA Muhabiri Ankara'da Darp Edildi - Son Dakika
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İHA Muhabiri Ankara'da Darp Edildi

Ankara'da, kuduz oldukları iddia edilen köpeklerin taşınmasıyla ilgili soruşturmayı takip eden İHA muhabiri, adliye önünde darp edildi. Gazeteci, saldırganlardan şikayetçi oldu.

10.06.2024 16:11
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Ankara'da, kuduz oldukları iddia edilen köpeklerin taşınmasıyla ilgili soruşturmayı takip eden İHA muhabiri, adliye önünde darp edildi. Gazeteci, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Ankara'da, kuduz oldukları iddia edilen köpeklerin taşınmasıyla ilgili soruşturmayı takip eden İHA muhabiri, adliye önünde darp edildi. Gazeteci, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bir barınaktaki kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında dernek çalışanı M.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Davayı takip eden basın mensupları, Ankara Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine sevk edilen Özgünlü'yü görüntülemeye başladı. Özgünlü'nün adliyeden çıkarılışını görüntülemek isteyen gazetecilere Özgünlü'ye destek olmak için adliyede bulunan kişiler sözlü olarak tepki gösterdi. Gazetecilere tepkinin artmasının ardından, aralarında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin de bulunduğu gazeteciler, Özgünlü'nün destekçileri tarafından darp edildi. Darp edilen İHA muhabiri hafif şekilde yaralanırken, saldırı anında kıyafeti ve telefonu hasar gördü. Yaralanan İHA muhabiri saldırganlardan şikayetçi oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İHA Muhabiri Ankara'da Darp Edildi - Son Dakika

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