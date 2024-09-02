İki otomobil çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Bursa-Çanakkale karayolu üzerindeki Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Karacabey ve Bandırma Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

02.09.2024 16:09
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İki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

BURSA - Bursa- Çanakkale karayolu üzeri Karacabey ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bigem S.34 ECR 085 plakalı aracı ile Karacabey istikametinden Bandırma istikametine seyir halindeyken Çavuşköy kavşağından dönmek istedi. Dönüş yaptığı sırada Bandırma istikametinden gelen Kenan Ö.idaresindeki 17 SN 440 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta yol kenarına savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 34 ECR 085 plakalı aracın sürücüsü Bigem S.ve yanında bulunan Meltem S.(49), 17 SN 440 plakalı aracın sürücüsü Kenan Ö.ve araçta bulunan Gonca A.(34), Gülper Ö.(39), Muhammet Kayra Ö.(12), Simge Ö.(8), Umay A.(8), Mete Yaşar A.(5), Ecrin Ö.(8), Sena Ö.ve Mehmet Ö. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçta sıkışan yaralılar kurtarılırken, Karacabey ve Bandırma Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, yolun tamamı yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İki otomobil çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

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