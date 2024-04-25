İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle uyku apnesi tanısı konan kişilerin artık ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesini hatırlatan İletişim Başkanlığı "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler manipülasyon içermektedir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

25.04.2024 11:46  Güncelleme: 11:49
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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildiği ve uyku apnesi tanısı konan kişilerin, ehliyet alamayacağı veya mevcut ehliyetlerini yenileyemeyecekleri iddia edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

Bazı basın yayın organlarında yer alan "uyku apnesi" iddiası geniş yankı uyandırırken, söz konusu haberlere İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

"İDDİALAR MANİPÜLASYON İÇERMEKTEDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "'Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek' iddiasımanipülasyon içermektedir.

Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslar; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir.

"YÖNETMELİKTE GÜNCEL BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığıveya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir."

İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil

trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar: ehliyet sınavında kursiyerler her şeyden geçiyor taaki sürücü kursu sahibi iban atıp direksiyon kursu için 2500 tl isteyene kadar sonra 1.de kalıyorsun neymiş havadaki kuşu görünce durmamışsın hooooppp bi daha 2500 tl 2. de yine aynı hoopp bir 2500 tl daha 4 e kadar böyle milleti böyle tokatlıyorlar 8 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil - Son Dakika
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