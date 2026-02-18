Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde devrilen tahta yüklü tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Ilgaz ilçesi Kastamonu-Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Akman idaresindeki tahta yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün tırın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Akman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3. Sayfa › Ilgaz'da Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?