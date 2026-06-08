İlker P. için 12. Gün Arama Çalışmaları - Son Dakika
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İlker P. için 12. Gün Arama Çalışmaları

İlker P. için 12. Gün Arama Çalışmaları
08.06.2026 12:54
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan İlker P.'yi bulmak için arama çalışmaları 12. günde devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda kaybolan İlker P.'yi arama çalışmaları 12'nci gününde aralıksız devam ediyor.

Erbaa ilçesinde 28 Mayıs günü Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker P.'nin bulunması için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 12'inci gününde AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda toplam 161 personel görev alırken, 6 dron, 8 bot, 3 sonar cihazı, 1 kadavra köpeği ve 37 araçla Kelkit Çayı ve çevresinde geniş çaplı arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Erbaa Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in girişimleriyle, Kelkit Çayı'nı besleyen Kılıçkaya Barajı'ndan bırakılan su miktarı azaltıldı. Sanko Barajı ile koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında çaydaki su debisi en düşük seviyeye indirildi. Böylece arama ekiplerinin bölgede günlük çalışma süresi 8 saat daha uzayacak. Ekosistemin zarar görmemesi için çaya yalnızca canlı yaşamını sürdürecek düzeyde su bırakıldığı öğrenildi. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte özellikle kıyı kesimlerinde ve ulaşılması güç bölgelerde daha kapsamlı tarama yapılacak. Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek veriyor. Bölgede 3 sonar cihazı ve bir kadavra köpeği kullanılarak aramalar sürdürülüyor.

Ekipler, kayıp İlker P.'ye ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Erbaa, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlker P. için 12. Gün Arama Çalışmaları - Son Dakika

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