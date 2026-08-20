İmamoğlu Davasında Gizli Tanık Tartışması

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında savunma yapan tutuklu sanık Ruşen Çakır, "Bana emniyette, İlke adlı gizli tanığın benim için söyledikleri anlatıldı. Ben orada, 'bizim gibi ağaç isimli gizli tanık birden İlke oldu' dedim. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un polis ifadelerinde benim adımın geçtiği bölümde gizli tanık Meşe var ama aynı cümleler, benim karşıma daha sonra İlke olarak çıktı. Ben, bu yayınlarla aldığım paranın karşılığını veriyormuşum. Benim operasyon öncesi Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığım yayınların, yazılarımın büyük bir kısmı eleştireldi" dedi.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 4'üncü gününde devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, 'yolsuzluk' ve 'casusluk' suçlarından tutuklanan gazeteci Ruşen Çakır savunma yaptı. Sanık savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Çakır, bu davaya dahil edildiğine vurgu yaparak, "Yıllarca zor konularda çalıştım ve bir kere bile yargılanmadım. Geçen ay Kandil'de Duran Kalkan'la röportaj yaptım, ifadem bile alınmadı. Ama burada, bir suç örgütüne üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etmek gibi abes bir suçlamayla yargılanıyorum. Bu benim çok ağrıma gidiyor. Mesleğimin 40'ıncı yılında bana bunu yapmak çok büyük bir adaletsizlik" ifadelerini kullandı.

"Yazılarımın büyük bir kısmı eleştireldi"

Sanık Çakır, 19 Mart 2025 tarihinde gözaltılar olduğunu ve bu süreci takip ettiklerine vurgu yaparak, "Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun'un polis ifadeleri bir süre sonra medyaya yansıdı ve o ifadelerde 'Meşe' isimli gizli tanığın, benim de içinde olduğum yaklaşık 12 gazeteci hakkında ifade verdiği ortaya çıktı. Bu haber çıkınca gözaltına alınmayı ve hatta tutuklanmayı bekliyordum. Hatta bir video yaptım. Videoda, 'eğer bu videoyu izliyorsanız, ben tutukluyum demektir' diye başlıyordu. Çok şükür yayınlama ihtiyacı doğmadı. Murat Ongun'la 18 kez ve aylık düzenli görünümü veren buluşma yaptığım, Emrah Bahdatlı ile 11 kez de akşam saatlerinde buluştuğum şeklinde haberler yapıldı. Murat'ı yıllardır tanırım, sevdiğim bir meslektaşımdır. 2019'da kendisi Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak karşıma çıktı. İstanbul Kurtuluş'taki mitingde ilk kez Ekrem İmamoğlu ile orada tanıştım. Ekrem İmamoğlu ile hatta kayınpederinin Trabzonlu olması hasebiyle kısa bir özel sohbetimiz de olmuştur. Tanışmak demeyeyim bile, tanışmak zorundaydım. Çünkü gazeteciyim. Murat da beni tanıyordu. Bu süreçlerde adaylığı, başkanlığı ve sonraki süreçlerde Ekrem Bey'in Medyascope'la ilişkisi çok sınırlı olmuştur. İki üç kere yayın yaptık" diye konuştu.

Sanık Çakır, "İlke, Meşe, her kimse yalan söylüyor. Onların yalanlarıyla 40 yıllık gazeteci, şerefli gazetecilik yapan birisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargılıyorsa, bu ayıp benim ayıbım değil. 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon mitingine gittim. İstanbul mitingine gittim, İzmir mitingine gittim. Bunlar da gitmişler, HTS kaydı var. Kılıçdaroğlu'nun başka mitinglerine gittim. Oraya gitmemişler. Ankara CHP Kurultayı'na gitmişim. Bana emniyette, İlke adlı gizli tanığın benim için söyledikleri anlatıldı. Ben orada, 'bizim gibi Ağaç isimli gizli tanık birden İlke oldu' dedim. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un polis ifadelerinde benim adımın geçtiği bölümde gizli tanık Meşe var ama aynı cümleler, benim karşıma daha sonra İlke olarak çıktı. Ben, bu yayınlarla aldığım paranın karşılığını veriyormuşum. Benim operasyon öncesi Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığım yayınların, yazılarımın büyük bir kısmı eleştireldi" dedi.

Duruşma, sanık savunmaları ile devam ediyor.