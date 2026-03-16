'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı savunma yapacak - Son Dakika
'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı savunma yapacak

16.03.2026 09:30
Ekrem İmamoğlu'nun 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının beşinci oturumu, İstanbul'da devam ediyor. Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı'nın savunma yapması bekleniyor.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının beşinci oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. Bugün görülecek olan duruşmada Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı'nın savunma yapması bekleniyor.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının beşinci oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek olan duruşmada tutuklu sanıklardan Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı'nın savunma yapması bekleniyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 'ihbar eden', Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı 'suçtan zarar görenler', 16 kişi 'müşteki', 5 kişi 'müşteki-şüpheli' ve Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu örgütün kurucusu ve lideri olarak belirtilirken, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' olarak aktarılmıştı. İddianamede İmamoğlu'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez 'rüşvet', 7 kez 'suç gelirlerinin aklanması', 2 kez 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 47 kez 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez 'irtikap', 46 kez 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Orman Kanununa muhalefet' ve 'Maden Kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan hazırlanan iddianamede toplam kamu zararının suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğu da aktarılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı savunma yapacak - Son Dakika

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı Süleymaniye'de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Helal olsun sana Arda Herkes onu konuşuyor Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:11
İran’dan intikam saldırısı Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
SON DAKİKA: 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı savunma yapacak - Son Dakika
