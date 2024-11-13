İnebolu'da Kaçak Odun Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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İnebolu'da Kaçak Odun Hırsızı Yakalandı

İnebolu\'da Kaçak Odun Hırsızı Yakalandı

Kastamonu İnebolu'da izinsiz odun alan şahıs Orman İşletme ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

13.11.2024 11:02
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kamyonetiyle izinsiz odun aldığı tespit edilen şahıs, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kamyonetiyle gece saatlerinde izinsiz odun alan şahıs, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü Karagöl İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekiplerince yapılan gece koruma kontrolü sırasında sterlenmiş odundan izinsiz alarak kaçmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı.

Orman Muhafaza Memurlarınca yakalanan şahıs hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Orman köylümüzün emeğine göz diken emek hırsızlarına mücadele gece gündüz demeden toplu koruma ekiplerince devam edecektir. Görevini layığıyla yapan toplu koruma ekibimizi kutlarız. Suç işleyen herkesin kanun karşısında hesap vereceğini bilmesini isteriz" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnebolu'da Kaçak Odun Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

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