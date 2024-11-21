İnegöl\'de Fabrika Çatısından Düşen İşçiler Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda çatıdan düşen 2 işçi kişi yaralandı.

Olay saat 09.30 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikasının çatısını tamir eden ustalar Ümit O.(40) ve Radihan C.(38), dengelerini kaybederek düştüler. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA