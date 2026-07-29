İnegöl\'de Küçük Kadir\'in Trajik Ölümü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site içerisinde kaybolduktan yaklaşık bir saat sonra yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Kadir Tohum, memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bursa İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 197. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Kadir Tohum bir anda ortadan kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu fark eden ailesi ve yakınları, Kadir'i bulabilmek için çevrede arama yapmaya başladı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından minik Kadir, sitenin yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. Çocuk havuzdan çıkarılırken, sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa kalp masajı yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Minik Kadir sevenleri ve yakınları tarafından defnedildi

Acı haberin ardından Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Kadir Tohum'un cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi. Minik Kadir, Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde kindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin ve yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.