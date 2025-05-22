İnegöl\'de Minibüs Kazası: 3 Yaralı

Tozu dumana katan minibüs ortalığı böyle savaş alanına çevirdi: 3 yaralı

Otomobil ile çarpışan minibüs ters döndü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Sağlık ve kurtarma ekipleri, zamanla yarıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan minibüs ters döndü. 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, kaza yeri havadan görüntülendi. Sağlık ve kurtarma ekipleri zamanla yarışırken, ambulans görevlisinin otomobil sürücüne takılan serumu uzun süre havada tutarak akışını sağlaması dikkat çekti. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 09.30 sıralarında İnegöl OSB Havaalanı caddesi üzerinde meydana geldi. Tekstil sokaktan çıkan sürücü Furkan D. yönetimindeki 34 ELB 037 plakalı otomobil, havaalanı caddesinde seyreden Fahrettin A. idaresindeki 16 Z 9027 plakalı minibüse yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçlar 20 metre sürüklenirken, minibüs takla atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Mine D. yaralandı.

Kaza yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki eşini yoğun çalışma sonucu kurtardı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.