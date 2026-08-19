İnegöl'de Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

İnegöl\'de Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ve kamyonet çarpıştı, 2 genç yaralandı. Kaza anı kamerada.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 genç yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Salih U. (19) yönetimindeki 16 CBY 788 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Serhat A. (47) yönetimindeki 16 L 0202 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Salih U. ile arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Kerem U. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 genç, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile kamyonetin çarpışması ve motosiklette bulunan 2 kişinin yola savrulması yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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