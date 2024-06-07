İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında talaş silosunda yangın çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

07.06.2024 02:15
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İnegöl'de sandalye fabrikasında yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı.

Yangın saat 00.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasının talaş silosunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler silodaki yangına müdahale ederek fabrikaya sıçramasını önlediler. Yangın bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 işçi ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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