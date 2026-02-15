İnegöl\'de Traktör Altında Kalan Şoför Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği traktörünün altında kalan şoför ağır yaralandı.

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. (67) bozulan 16 KJN 02 plakalı traktörünü tamir etmek için kaputu açtı. O sırada çalışarak hareket eden traktör şoförün üzerinden geçti. Ağır yaralanan adam, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA