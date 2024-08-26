İngiltere\'de bir sığınmacı, tartıştığı adamı boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı

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Snapchat'te paylaşılan rahatsız edici bir video, dün sabah 01:30 civarında bir adamın başka birine bıçakla saldırmasını gösteriyor. Saldırgan, eşyalarla dolu bir bebek arabası iten adamı boynundan bıçakladı.

Yaralı adam, kanayan boynuna bastırarak geri çekildi. Bir kadın onu uzaklaşmaya ikna etti. Görüntülerde, çevredeki bir grup erkeğin gülüp bağırdığı duyuluyor.

Video daha sonra yaralı adamın kaldırımda yattığını gösteriyor. Acil servis geldiğinde çeken kişi, "Ambulans burada" diye bağırıyor.

Polis, yaralı adamın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu doğruladı. 34 yaşında bir erkek, cinayet girişimi şüphesiyle tutuklandı. İki kişi daha tutuklanıp serbest bırakıldı, bir kişi ise ilgisiz suçlardan dolayı suçlandı.

West Midlands Polisi, olayın cep telefonu görüntülerini inceliyor. Polis sözcüsü, olayın izole bir vaka olduğunu ve başka şüpheli aranmadığını belirtti. Ayrıca, sosyal medyadaki bazı iddiaların aksine, olay sırasında bebek arabasında çocuk olmadığını, adamın eşyalarla dolu bir el arabası ittiğini açıkladı.