İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı güvenli kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı güvenli kamerasına yansıdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada inşaat halindeki binaya kapı çeken inşaat asansörünün halatının kopmasıyla üzerine kapı düşen genç ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda gencin ağır yaralandığı öğrenildi.

07.03.2024 10:50  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı güvenli kamerasına yansıdı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada inşaat halindeki binaya kapı çeken inşaat asansörünün halatının kopmasıyla üzerine kapı düşen genç ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kızıltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesinde inşaat halindeki bir binanın daire kapılarını yukarı taşıyan inşaat asansöründen düşen kapı yoldan geçen 14 yaşındaki gencin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda inşaat parçalarıyla oynayan söz konusu genc bir anda üzerine bir şeylerin geldiğini fark ederek kaçıyor. Kendini kaldırımdan caddeye atan gencin üzerine kapı düşüyor. Görüntülerde bir şahıs gence yardım etmek için yaklaşıyor. Söz konusu olayda gencin ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı güvenli kamerasına yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sahte arsa ilanlarıyla dolandırıcılık operasyonu
    11:09 Sahte arsa ilanlarıyla dolandırıcılık operasyonu

    Sakarya merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, internet siteleri üzerinden arsa satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlarla iletişime geçen ve kapora talep eden 12 şüpheli gözaltına alındı. 65 vatandaşı 3 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

  • İstanbul'da silah ticareti yapan 10 şüpheli yakalandı
    11:09 İstanbul'da silah ticareti yapan 10 şüpheli yakalandı

    İstanbul'da Esenler ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yasadışı silah ticareti yapan ve il genelinde silahlı suç örgütü faaliyetinde bulundukları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda birçok silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

  • Trabzon'da Telefon Dolandırıcılığı
    10:59 Trabzon'da Telefon Dolandırıcılığı

    Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi telefonunu sattığı kişi tarafından sahte dekont ibraz edilerek 38 bin TL dolandırıldı.

  • Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davası mütalaaya gönderildi
    10:57 Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davası mütalaaya gönderildi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada dosya mütalaaya gönderildi. Kılıçdaroğlu'nun, eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada, mahkeme duruşmayı erteledi ve mütalaayı hazırlaması için savcıya gönderdi.

  • Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında farklı sektörlerden isimler yer alıyor
    10:51 Sahte denklik belgesi soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında farklı sektörlerden isimler yer alıyor

    İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli arasında, kamudan ihraç edilmiş FETÖ üyelerinden holding patronuna, iş adamından avukata kadar birçok sektörden isimler bulunuyor. Şüphelilerin, hileli belgeleri Karadağ ve Kosova'daki eğitim kurumları üzerinden temin ettikleri ortaya çıktı. Soruşturma devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde usulsüzlük ve uyumsuzluk tespit edildi ve soruşturma başlatıldı.

  • Bandırma'da yunus timlerinin durdurduğu araçtan 80 gram esrar ele geçirildi
    10:51 Bandırma'da yunus timlerinin durdurduğu araçtan 80 gram esrar ele geçirildi

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Yunus Timleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 80 gram esrar bulundu. Araç içerisinde bulunan iki şüpheli şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.

  • Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu
    10:48 Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu

    Oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikâyetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

  • Nevşehir'de Özel Klinikte Ozon Tedavisi Sırasında Kadın Hayatını Kaybetti
    10:45 Nevşehir'de Özel Klinikte Ozon Tedavisi Sırasında Kadın Hayatını Kaybetti

    Nevşehir'de ruhsatsız işletildiği öne sürülen özel klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından klinik sahibi gözaltına alındı ancak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Denizli'de 38 şüpheli yakalandı
    10:45 Denizli'de 38 şüpheli yakalandı

    Denizli'de farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleşen uygulamada 128 personel ve 51 ekip görev aldı. Uygulama sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak, gasp, kasten yaralama, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve mala zarar vermek suçlarından aranma kaydı bulunan 38 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • Denizli'de 26 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Dolandırıcı Yakalandı
    10:44 Denizli'de 26 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Dolandırıcı Yakalandı

    Denizli'de dolandırıcılık suçlarından toplam 12 ayrı dosyadan 26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, yunus ekipleri tarafından yakalanması neticesinde adli işlem gerçekleştirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asmalıevler Mahallesinde yaptıkları şok uygulamada durumundan şüphelendikleri şahsı durdurarak kimliksiz olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, şahsın 12 ayrı suçtan arandığı ve 26 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.


10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
09:25 20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi 20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi
08:50 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu
23:50 Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı
10:48 Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
10:00 İETT şoförü araca çarptıktan sonra sürücüyü ezmeye çalıştı İETT şoförü araca çarptıktan sonra sürücüyü ezmeye çalıştı
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
09:31 Miting sırasında Erdoğan’ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver
08:40 AK Parti şikayet dilekçesi vermişti CHP’nin adayı Çerçioğlu’nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı
08:18 Hırsızlık için evine girdiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Hırsızlık için evine girdiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
08:11 Süleler organize suç örgütü çökertildi Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı Süleler organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:10:30. #1.12#
SON DAKİKA: İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı güvenli kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement