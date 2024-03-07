İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı güvenli kamerasına yansıdı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada inşaat halindeki binaya kapı çeken inşaat asansörünün halatının kopmasıyla üzerine kapı düşen genç ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Kızıltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesinde inşaat halindeki bir binanın daire kapılarını yukarı taşıyan inşaat asansöründen düşen kapı yoldan geçen 14 yaşındaki gencin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda inşaat parçalarıyla oynayan söz konusu genc bir anda üzerine bir şeylerin geldiğini fark ederek kaçıyor. Kendini kaldırımdan caddeye atan gencin üzerine kapı düşüyor. Görüntülerde bir şahıs gence yardım etmek için yaklaşıyor. Söz konusu olayda gencin ağır yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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