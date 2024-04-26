İnşaattan elektrikli vinç çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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İnşaattan elektrikli vinç çalan 2 kişi yakalandı

Samsun'da bir inşaattan çalındığı iddia edilen elektrikli vinç, polis tarafından yakalanan 2 kişiyle birlikte bulundu. İnşaat sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili B.K. ve İ.Ç.'yi gözaltına aldı. Hurdacılık yaptıkları öğrenilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.04.2024 18:59
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İnşaattan elektrikli vinç çalan 2 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da inşaattan yük taşımada kullanılan elektrikli vinç çaldıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.'ye ait inşaattan yük taşımada kullanılan elektrikli vinç çalındı. İnşaat sahibi S.Ç. polise şikayette bulundu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili B.K. ve İ.Ç.'yi gözaltına aldı. Hurdacılık yaptıkları öğrenilen 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. ve İ.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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