Irak'ta güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerinden Hattab Cezire kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak Güvenlik Servisi, güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. Açıklamada Diyala vilayetinde düzenlenen operasyonda terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden "Hattab Cezire" kod adlı teröristin çıkan çatışmada öldürüldüğü, diğer teröristlerin ise yaralı olarak kaçtığı bildirildi. İstihbarat takibi sonucunda söz konusu DEAŞ yöneticisinin Diyala vilayetindeki hareketlerinin tespit edildiği belirten açıklamada, öldürülen teröristin örgüt içerisinde sözde "Vakıf Müfrezesi Komutanı" ve "Ömer el-Faruk bölgesinin genel askeri sorumlusu" gibi çeşitli görevlerde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada söz konusu kişinin güvenlik güçlerini ve Haşdi Şabi mevzilerini hedef alan saldırılara karıştığı, ayrıca güvenlik birimleriyle işbirliği yapan sivillerin öldürülmesinden sorumlu olduğu bildirildi.