Irak, İsrail'in İran Saldırısını Kınadı

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran topraklarını hedef alan saldırıyı ülkesinin şiddetle kınadığını belirtti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Hüseyin'in İran hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduklarını ifade ettiği ve bu tehlikeli gelişmelere karşı Irak'ın tavrının net olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Irak'ın komşu ülkelerin egemenliğini ihlal eden ya da bölge güvenliğini tehdit eden her türlü eylemi kesin bir şekilde reddettiği belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in saldırısının ayrıntıları ve bu saldırının güvenlik ile askeri etkileri de ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İsrail savaş uçaklarının İran'ı hedef alan saldırıları sırasında Irak hava sahasını ihlal ettiğini ve bu durumun Irak'ın egemenliğine açık bir saldırı anlamına geldiğini dile getirdi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in, bu ihlal nedeniyle Irak'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi bir şikayet sunduğu bilgisine de yer verildi. Hüseyin, uluslararası toplumu benzer ihlallere karşı açık ve kararlı bir tavır almaya çağırdı.

Görüşmenin sonunda Fuat Hüseyin, İran'ı bölgede tırmanan gerilimi azaltmak amacıyla, Umman'ın arabuluculuğunda ABD ile diyalog kanallarını açık tutmaya davet etti ve bölgenin açık bir çatışmaya sürüklenmemesi için diplomatik yolların önemine dikkat çekti. - BAĞDAT