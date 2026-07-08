İran ABD Üslerini Hedef Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ABD Üslerini Hedef Aldı

08.07.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarına yanıt olarak 85 noktayı hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), deniz ve hava-uzay kuvvetlerinin "önemli ABD askeri tesislerine" yönelik 85 noktayı hedef alan ortak bir füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek, İran'a saldırılar düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan saldırıların ardından yapılan açıklamada, deniz ve hava-uzay kuvvetlerinin "önemli ABD askeri tesislerine" yönelik 85 noktayı hedef alan ortak bir füze ve İHA operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılarda Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu Üssü ile Kuveyt'teki Ali Al-Salem Hava Üssü'nün hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Operasyon, ABD'nin bugün erken saatlerde Hürmüzgan ve Mahşehr'deki askeri üsleri ve sivil noktaları havadan vurmasıyla ateşkesin ve mutabakat zaptının ihlaline verilen ilk yanıttır" denildi. DMO ayrıca, ABD'nin saldırılarını, öldürülen İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenaze törenini gölgede bırakmaya çalıştığını öne sürdü. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran ABD Üslerini Hedef Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

11:07
ABD Başkanı Trump: İran ile ateşkes benim için bitti
ABD Başkanı Trump: İran ile ateşkes benim için bitti
11:00
Beştepe’de şu an Liderler zirve için toplanıyor
Beştepe'de şu an! Liderler zirve için toplanıyor
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:55
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:23:09. #7.12#
SON DAKİKA: İran ABD Üslerini Hedef Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.