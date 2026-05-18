İran Devrim Muhafızları'ndan Sınır İhlali Operasyonu

Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ABD ve İsrail destekli "terörist gruplara" saldırı düzenlediğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'tan İran'a kaçak yollarla silah sokmaya çalışan grubu vurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ABD ve İsrail destekli "terörist gruplara" saldırı düzenlediğini açıklayarak, söz konusu grupların çok sayıda ABD üretimi silah ve mühimmatı İran'ın Kürdistan eyaletine sokmaya çalıştıklarını aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hamzeh Sayyed al-Shuhada Komutanlığı, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. - TAHRAN