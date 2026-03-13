İran'ın İsrail'e Saldırılarında 213 Yaralı - Son Dakika
İran'ın İsrail'e Saldırılarında 213 Yaralı

İran\'ın İsrail\'e Saldırılarında 213 Yaralı
13.03.2026 15:33
İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarında son 24 saatte 213 kişi yaralandı.

İran, 28 Şubat'ta ülkeye saldırı başlatan İsrail'e misillemelerini sürdürüyor. İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen İran saldırılarında 213 kişinin yaralanarak hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Bu sayıya hem sivillerin hem de askerlerin dahil olduğu aktarıldı. Saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana toplam yaralı sayısının 2 bin 975'e yükseldiği, 85'inin halen hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Lübnan'dan gerçekleştirilen Hizbullah saldırılarında da toplam 13 kişinin yaralandığı aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

16:19
