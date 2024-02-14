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ISAK Antalya'daki sel felaketi çalışmalarına destek verdi

ANTALYA - Antalya'da yaşanan sel afetinin ardından Isparta Belediyesi de harekete geçti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatı doğrultusunda Antalya'ya giden ISAK ve itfaiye ekipleri bölgedeki çalışmalara katıldı.

Antalya'da 12 Şubat akşamı başlayıp gece ve ertesi gün etkisini sürdüren sağanak yağış Antalya'da çok sayıda ev, iş yeri ve aracı sular altında bırakmıştı. Kentte yağmur suların bastığı bölgelerde su tahliye işlemleri sürüyor. Antalya'da yaşanan sel afetinin ardından Isparta Belediyesi de harekete geçti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatı doğrultusunda Antalya'ya belediyenin ekipleri gönderildi. 15 kişiden oluşan Isparta Belediyesi Arama Kurtarma Timi ile itfaiye ekipleri bölgedeki çalışmalara katıldı. Arama kurtarma ekibinin yanı sıra bir veteriner ekibi de bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ev ve iş yerlerindeki su tahliyelerinde canla başla çalışan Isparta Belediyesi ekiplerinin bölgedeki su tahliyesi tamamlanıncaya kadar Antalya'da kalacağı bildirildi.