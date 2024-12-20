3.Sayfa

Akpiliç servisi 1 işçiye mezar oldu

İşçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

BOLU - Bolu'da buzlanma nedeniyle köy yolunda devrilen Akpiliç firmasına ait işçi servisinde yaralanan 9 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yeni Akçakavak köyü Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolu mevkisinde meydana geldi. İsmail D. yönetimindeki 14 AK 225 plakalı Akpiliç firmasına ait servis midibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile 9 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Hastane hayatını kaybetti

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Husnia Muawlawı Zada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanede hayatını kaybeden işçi Zada'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.