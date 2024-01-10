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İskenderun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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İskenderun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Azganlık Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi.

İskenderun\'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
10.01.2024 - 13:34,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hemen bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


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